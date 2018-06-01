НБУ и «Приватбанк» окончательно проиграли дело ФК «Динамо» Суркиса

Верховный Суд отказался удовлетворить заявления Национального банка и "Приватбанка" о пересмотре постановлений по вопросам признания ООО "ФК "Динамо" Киев" связанным с "Приватбанком" лицом.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 24 мая, передает Finbalance.

В частности, Верховный Суд решил, что истцы не предоставили суду достаточных доказательств неоднозначного толкования норм закона кассационным судом в разных делах, в связи с чем отказал в удовлетворении иска и оставил в силе решение Высшего админсуда в этом деле.

Суд также подтвердил законность отмены приказа временного администратора "Приватбанка" № 22 от 20 декабря 2016 года в части запрета расходных операций и блокировки счетов ООО "ФК "Динамо" Киев" в "Приватбанке".

Согласно материалам Верховного Суда, суды предыдущих инстанций установили, что основанием для признания ООО "ФК "Динамо" Киев" связанным лицом с "Приватбанком" стало то, что Игорь Суркис имеет долю в уставном капитале общества в размере 63,706%.

При этом, по состоянию на день принятия решения комиссии НБУ № 105, Суркис также был опосредованным (через компанию Bolvik Ventures Ltd) владельцем более 10% уставного капитала ЗАО "ТРК "ТЕТ", которая была родственным юрлицом с "Приватбанком".

Кроме того, НБУ указал среди оснований для признания ООО "ФК "Динамо" Киев" связанным лицом с "Приватбанком" еще ряд обстоятельств.

В частности, ООО "ФК "Динамо" Киев" брало кредиты в "Приватбанке", что позволяло обществу выплачивать дивиденды в интересах своего владельца (И. Суркиса), клуб также не имел кредитов в других банках.

Кроме того, выдача кредита ООО "ФК "Динамо" Киев" противоречила внутренним правилам "Приватбанка" и была произведена на нерыночных условиях.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции, с которым согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, пришел к выводу об отсутствии в НБУ правовых оснований для отнесения ООО "ФК "Динамо" Киев" к связанным с "Приватбанком" лицам из-за отсутствия соответствующих квалифицирующих признаков и доказательств такой связи.

Высший админсуд констатировал, что НБУ не предоставил надлежащих доказательств, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения: ВАСУ решил, что представленная Нацбанком распечатка с сайта телеканала "ТЕТ" по структуре собственности (где Игорь Коломойский и Суркис числились бенефициарами телеканала) "не является формой осуществления банковского надзора", а в госреестре юрлиц Суркис не указан совладельцем "ТЕТ".

По заключению ВАСУ, это опровергает утверждение НБУ о родстве ООО "ФК "Динамо" Киев" с Приватбанком.

Также Высший админсуд не согласился с мнением НБУ, что особенности отношений между ФК "Динамо" и банком (в частности, небольшая разница между кредитной и депозитной ставками и отсутствие кредитной задолженности футбольного клуба перед другими банками и т. д.) могут служить доказательством их связанности.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску А-банка к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору Приватбанка.

Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что в предъявленных банку исках речь идет о суммах около 1 млрд гривен обязательств перед семьей Суркисов и около 360 млн гривен по обязательствам перед бывшими акционерами банка.