Нафтогаз инициирует проверку «Укрнафты». Возможна смена руководства

21 мая наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» принял решение о проведении аудита ОАО «Укрнафта», что может привести к увольнению председателя правления Марка Роллинса.

Об этом ЭП сообщили источники в "Укрнафте".

Отмечается, что проведение аудита поручено KPMG. Основные вопросы проверки - операции по продаже нефти, газа и нефтепродуктов.

"В рамках этого аудита будет проверена эффективность заключенных договоров и потенциальные убытки. По результатам аудита будет принято решение о целесообразности смены руководства", - отметил источник.

Напомним, 26 апреля Коломойский проиграл "Нафтогазу" в арбитражном суде в Лондоне, что может привести к потере контроля над "Укрнафтой".

Суд пришел к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению "Укрнафты" не подлежат исполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины.

Ранее миноритарии, благодаря акционерному соглашению от 2010 года и дополнениях к нему от 2011 года, имели эксклюзивное право предлагать общему собранию акционеров кандидата на пост главы правления "Укрнафты", который затем предлагал наблюдательному совету других членов правления, а также право предлагать 5 из 11 членов наблюдательного совета.