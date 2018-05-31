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НС «Нафтогаза» решил премировать сотрудников компании на $46,3 млн за победу в Стокгольмском арбитраже
14:55 30.05.2018 |
Наблюдательный совет (НС) НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% суммы выигрыша в арбитраже ($4,6 млрд), он будет составлять $46,3 млн. Из этой суммы будет выплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму свыше $9 млн. В перечне сотрудников компании, которые получат премию, - 41 человек, которые прямо или опосредовано внесли значительный вклад в достижение этого результата", - указано в сообщении.
В "Нафтогазе" отметили, что премируется не только топ-менеджмент компании, но и другие сотрудники, а сумма премии зависит от личного вклада в победу.
"Процесс "Нафтогаза" против "Газпрома" был исключительным - как по объему требований российской стороны, так и по его результатам. Ведь до этого достичь такой существенной судебной победы над "Газпромом" не удавалось ни одному контрагенту. Несмотря на скептицизм, который сопровождал решения менеджмента компании в начале арбитражного процесса по транзитному делу, результат процесса является впечатляющим. Команда Нафтогаза показала высокий уровень профессионализма и решимости", - прокомментировала решение НС его глава Клэр Споттисвуд.
По информации пресс-службы ожидается, что в мае этого года будет выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствует 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с Газпрома остатка выигрыша ($2,6 млрд).
Как сообщалось, общая сумма всех требований (в т.ч. встречных) в арбитражах по купле-продаже и транзиту газа в спорах между "Нафтогазом" и "Газпромом" составляла $125 млрд, что сделало эти споры крупнейшим коммерческим арбитражем в истории.
По оценке "Нафтогаза" общий положительный экономический эффект для компании от двух арбитражей составил $85,1 млрд.
Попытки "Газпрома" обжаловать результаты арбитража не останавливают действие вынесенных решений.
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