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CreditWest Bank увеличил УФ на 14% до 307,4 млн гривен
07:37 05.06.2018 |
West Finance and Credit Bank (Киев) увеличил уставный капитал на 13,9% до 307,4 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, передают Українські Новини.
Капитал банка увеличен с 269,9 млн гривен до 307,4 млн гривен.
В феврале банк завершил процедуру увеличения капитала на 31,7% или на 65 млн гривен до 269,93 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций банка принадлежит турецкой Altinbas Holding Anonim Sirketi.
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