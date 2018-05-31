«Приват» впервые подал в суд на «Укрнафту» за неуплату дивидендов

4 компании, аффилированные с группой «Приват», подали коллективный иск к ПАО «Укрнафта» о взыскании дивидендов за 2011-2014 гг., а также компенсации за несвоевременную их уплату. Об этом говорится определении Хозяйственного суда Киева от 3 мая.

Иск подан от кипрских Wadless Holding Limited, Almanzar Holding Limited, днепровской «Рафтола» и киевской «Он-лайн капитал». Какими пакетами акций «Укрнафты» владеют эти компании в судебном документе не указано.

Wadless Holding Limited до 2018 г. владела 10%-м пакетом акций подконтрольной «Привату» «Полтаваоблэнерго», также на нее записано 5,7% акций латвийского PrivatBanka (украинскому «ПриватБанку» принадлежит 46% акций латвийской «дочки»). В 2007 г. агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам США (SEC) сообщало, что через Wadless Holding Limited Игорь Коломойский приобретал акции телеканала «1+1».

Almanzar Holding Limited с января 2018 г. является владельцем 10% акций «Полтаваоболэнерго». Именно ей был предан принадлежащий Wadless Holding Limited пакет. Almanzar Holding Limited вместе с Wadless Holding Limited участвовали в приобретении акций австралийской компании по добыче марганцевой руды Consolidated Minerals (CSM) в 2007 г. в интересах тогдашних акционеров «ПриватБанка». Тогда же со слов совладельца группы «Приват» Геннадия Боголюбова, стало известно, что Wadless и Almanzar контролируются украинским торговцем ценными бумагами компанией «Он-лайн капитал».

Одним из учредителей четвертого истца, компании «Рафтола», является ООО «Квадро Комерс», у которого ПАО «Укрнафта» в 2006 г. покупала АЗС в Черкасской области. Еще одним учредителем «Рафтолы» значится ООО «Стимекс Ойл», которое с 2011 по 2017 г. владело рядом АЗС под брендом ANP в Хмельницком, в частности по ул. Черновола 136/2 и по ул. Курчатова 10/1.

Срок выплаты дивидендов за 2011-2014 г. истек еще в 2015 г., но это первый случай, когда миноритарные акционеры их группы «Приват» за дивидендами обратились в суд. Слушание дела запланировано на 31 мая, точный размер дивидендов, подлежащих уплате этим компаниям, не раскрывается, при этом сумма затребованной компенсации за нарушение сроков их выплаты составляет 874 тыс. грн.

Напомним, решение о выплате дивидендов за 2011-2013 гг. (3,799 млрд грн) было принято 10 октября 2014 г, за 2014 г. (1,254 млрд) - 22 июля 2015 г. Срок их уплаты истек в 10 апреля и 3 октября 2015 г. соответственно.

Государственный акционер получил дивиденды только под конец 2015 г., за что Минэкономразвития начислило пеню. О выплате около 2,3 млрд грн дивидендов крупным миноритарным акционерам из группы «Приват» стало известно в декабре 2017 г. из консолидированного отчета НАК «Нафтогаз Украины». «Укрнафта» утверждает, что уплата дивидендов была осуществлена путем взаимозачета встречных требований по инициативе миноритарных акционеров. При этом «Укрнафта» отказывается раскрывать название компаний, участвовавших в этих операциях и природу долга, который якобы был ею списан при взаимозачете.

Остальным мелким акционерам, преимущественно физическим лицам, «Укрнафта» отказывается выплачивать дивиденды. По состоянию на 30 сентября 2017 г. долг по дивидендам составлял 476 млн грн. Из госреестра судебных решений следует, что с 2016 по 2018 г. Хозяйственным судом Киева было вынесено около 110 решений по искам держателей акций «Укрнафты» о взыскании дивидендов.

Как сообщал enkorr, несмотря на смену председателя правления «Укрнафты» в июле 2015 г. вывод средств из компании и сомнительные практики в проведении аукционов по продаже нефти и СУГ сохранились. Ключевые бизнес-решения в «Укрнафте», а также юридический контроль за всеми действиями правления осуществляется вице-президентами. Коммерческий блок, отвечающий за реализацию нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, возглавляет Феликс Лунев. Юридические вопросы по-прежнему курирует Вячеслав Карташов, под юридическим надзором которого из компании в 2015 г. было выведено 15 млрд грн.