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Информация об агентстве
Нафтогаз начал процесс взыскания с Газпрома долга $2,6 млрд - источник
10:03 30.05.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" (РФ) долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинском правительстве.
По его словам, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.
"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - отметил собеседник агентства.
Ранее источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.
Официальным подтверждением информации об аресте акций проектных компаний "Интерфакс" не располагает. В пресс-службе "Газпрома" пока сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе Украины" не запрос "Интерфакса" пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.
Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода. Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.
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