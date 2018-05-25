ЕБРР допускает вхождение в капитал Ощадбанка

Европейский банк реконструкции и развития допускает вхождение в капитал Государственного Ощадного банка.

Об этом сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти в ходе национального совета реформ, передают Українські Новини.

"Мы верим в Украину. Как раз пришло время, чтобы ЕБРР продолжил работать и вошел в Ощадбанк", - сказал он.

Чакрабарти отметил, что поручит команде ЕБРР в дальнейшем поддерживать проекты в Украине.

"Наша готовность в инвестициях и сотрудничестве значительная... Мы будем инвестировать в частный и муниципальный сектор. Также будем инвестировать в акционерный капитал", - добавил президент ЕБРР.

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития ранее сообщил, что доволен стратегией развития Государственного Ощадного банка и ожидает реформирования корпоративного управления для вхождения в капитал банка.

В ноябре 2016 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Кабинет Министров Украины договорились о подготовке Ощадбанка к частичной приватизации в 2018 году.

В контексте этого сотрудничества ЕБРР также может в будущем инвестировать средства в акционерный капитал Ощадбанка при условии достижения последним ключевых целей процесса трансформации, которые определены в Меморандуме.