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Под Черниговом испытали новый боевой модуль, поражающий бронированные цели
22:48 24.05.2018 |
В Черниговской области провели испытания нового боевого модуля, который способен поражать неподвижные и движущиеся бронированные цели с разными типами брони. Об этом сообщает пресс-служба КБ "Луч" на странице в Facebook, передают Українські Новини.
Боевой модуль разрабатывался специалистами конструкторского бюро "Луч" и представителями иностранной компании, которая специализируется на технике такого типа.
Новый модуль оснащен современными управляемыми ракетами "Скиф" разработки КБ "Луч" и системой наведения, что позволяет использовать его для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с комбинированной, разнесенной или монолитной броней с динамической защитой, а также малоразмерных целей вроде долговременных огневых точек, легкобронированных объектов, зависших вертолетов, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.
Отмечается, что испытания прошли успешно: все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100%.
По результатам испытаний приняли решение ускорить и углубить сотрудничество в оборонной сфере и создании нового современного боевого модуля, способного решать широкий круг задач.
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