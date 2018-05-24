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«Укрзализныця» ввела в эксплуатацию Бескидский тоннель
15:08 24.05.2018 |
Публичное акционерное общество "Укрзализныця" ввела в эксплуатацию Бескидский железнодорожный тоннель.
Торжественная церемония открытия состоялась при участии Президента Петра Порошенко, передают Українські Новини.
"60% экспортного потока, который перевозится железной дорогой, идет через Бескидский тоннель... Этот тоннель - часть международного транспортного 1,5 тыс. км коридора в ЕС: "Любляна - Будапешт - Братислава - Ужгород - Львов". Он идет по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины", - сказал Порошенко.
Открытие тоннеля позволит увеличить пропускную способность с 47 до 100 поездов в день, а максимальную скорость - с 40 до 70 км в час.
Проект строительства нового двухколейного тоннеля на расстоянии 22 м от аварийного одноколейного был запущен в 2007 году, а непосредственное строительство началось в 2013.
Стоимость строительства тоннеля составила 102,7 млн евро, из них 55 млн евро кредита было выделено Европейским инвестиционным банком, а 40 млн долларов - Европейским банком реконструкции и развития.
Длина тоннеля составляет 1,8 км, ширина - 10,5 м, высота - 8,5 м, глубина - 180 м от поверхности Бескидского хребта.
Как сообщали Українські Новини, Порошенко выступает за строительство узкоколейной железной дороги от Львова до Польши.
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