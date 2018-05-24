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Украина ввела санкции против используемого «Украинской биржей» программного обеспечения
14:54 24.05.2018 |
Украина ввела санкции против используемого "Украинской биржей" программного обеспечения.
Об этом свидетельствует указ Президента №126 от 14 мая 2018 года, передают Українські Новини.
Так, санкции введены против "Московской биржи ММВБ-РТС".
В частности, санкции предусматривают запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Последним пунктом отмечается, что вводятся другие санкции, соответствующие принципам их применения (запрет украинским субъектам хозяйствования использования в своей деятельности электронных торговых систем "ПО Plaza" - используется на "Украинской бирже" и "ПО Forts").
Как сообщали Українські Новини, "Украинская биржа" учреждена в мае 2009 года и являлась совместным проектом украинских участников рынка ценных бумаг и ОАО "Фондовая биржа".
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