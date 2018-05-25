Украина ввела санкции против изданий «Экономические известия» и «Украинский бизнес портал» на 3 года

Украина ввела санкции против ООО "Медиа инновейшн групп" (Киев, издание "Экономические известия") и ООО "Украинский бизнес портал" (Киев), которые входят в холдинг Media Invest Group, на 3 года.

Об этом говорится в указе Президента №126, которым вводятся специальные экономические и другие ограничительные меры против ряда юрлиц и физлиц, передают Українські Новини.

Санкции вводятся на три года в виде запрета интернет-провайдерами предоставления доступа к ресурсам компаний, в частности к сайтам eizvestia.com и ubp.com.ua.

Также предусматривается блокирование счетов и активов, ограничение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет на использование радиочастотного ресурса, прекращение использования телекоммуникационных сетей.

По информации на сайте Media Invest Group, в холдинг также входит еженедельный деловой журнал "Эксперт Украина", сетевое деловое издание "Статус. Экономические известия" и деловой журнал для участников металлорынка "Металл".

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателем "Медиа инновейшн групп" является "Джиранол трейдинг лтд" (Кипр), а "Украинского бизнес портала" - ПАО "ЗНВКИФ "Восточно-европейский инвестиционный фонд" и "Воломано холдингс лимитед" (Кипр).

Как сообщали Українські Новини, также Украина ввела санкции против издания "РИА Новости Украина".