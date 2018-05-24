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Украина отменила санкции против операторов лотерей ООО «М.С.Л» и ЧАО «Патриот»
12:55 24.05.2018 |
Украина отменила санкции против операторов лотерей ООО "М.С.Л" и ЧАО "Патриот".
Об этом свидетельствует указ Президента №126 от 14 мая 2018 года, передают Українські Новини.
В сентябре 2015 года Министерство финансов применило санкции к операторам лотерей ООО "М.С.Л." и ЧАО "Патриот".
К этим операторам применялись пять видов санкций, среди которых предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и блокировка активов.
Как сообщали Українські Новини, Украина впервые ввела санкции против владельца компании "Восточно-европейской топливно-энергетической компании" (ВЕТЭК) Сергея Курченко.
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