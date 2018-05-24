Детективы НАБУ расследуют возможную растрату средств сотрудниками порта Южный

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас проводят обыски и осуществляют другие процессуальные действия в Одесской области в рамках расследования возможной растраты сотрудниками порта Южный. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в комментарии LIGA.net.

По данным следствия, должностные лица порта по предварительному сговору через подконтрольные фирмы организовали ряд закупок по завышенным ценам товаров, работ и услуг за счет государственного предприятия.

В результате, как считают детективы НАБУ, сотрудники порта Южный могли завладеть денежными средствами госпредприятия в размере около 100 млн грн.

Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с сентября 2017 года.

В апреле сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает сотрудников порта в хищении бюджетных денег.

Оперативники СБУ выяснили, что в течение 2016-2017 гг. злоумышленники перечислили подставным лицам почти 2,5 млн грн.

По предварительным оценкам, общая сумма нанесенного госбюджету ущерба составляет более 5 млн грн.