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Детективы НАБУ расследуют возможную растрату средств сотрудниками порта Южный
22:19 23.05.2018 |
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сейчас проводят обыски и осуществляют другие процессуальные действия в Одесской области в рамках расследования возможной растраты сотрудниками порта Южный. Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в комментарии LIGA.net.
По данным следствия, должностные лица порта по предварительному сговору через подконтрольные фирмы организовали ряд закупок по завышенным ценам товаров, работ и услуг за счет государственного предприятия.
В результате, как считают детективы НАБУ, сотрудники порта Южный могли завладеть денежными средствами госпредприятия в размере около 100 млн грн.
Расследование по приведенным фактам детективы НАБУ осуществляют с сентября 2017 года.
В апреле сообщалось, что Служба безопасности Украины подозревает сотрудников порта в хищении бюджетных денег.
Оперативники СБУ выяснили, что в течение 2016-2017 гг. злоумышленники перечислили подставным лицам почти 2,5 млн грн.
По предварительным оценкам, общая сумма нанесенного госбюджету ущерба составляет более 5 млн грн.
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Операционные расходы выросли на 23%, что стало результатом относительно высокой инфляции в течение 3-х месяцев 2018 года (13,8% в годовом измерении), а также напряженностью на рынке труда, которая предопределяла рост заработных плат работников.
Коэффициент соотношения доходов к расходам остается на высоком уровне - 48%.
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