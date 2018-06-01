Финансовые новости
- |
- 01.06.18
- |
- 21:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Укрспирт создает фирменную торговую сеть
08:02 01.06.2018 |
Госпредприятие будет торговать водкой через собственную торговую сеть
Государственное предприятие Укрспирт создает фирменную торговую сеть. Об этом сообщил и.о. директора предприятия Юрий Лучечко в интервью Українським новинам.
"Мы создаем сеть фирменных магазинов Укрспирт, где будет наша водка и водка наших партнеров, которым мы поставляем спирт. Стратегию уже согласовали. Это будут маленькие фирменные магазинчики с удобной локацией", - сказал он.
Лучечко сообщил, что первый магазин появится уже в этом году в Киеве. "Своим именем мы будем гарантировать, что в такой сети только тот продукт, за качество которого мы отвечаем. За счет этой сети мы также постепенно расширим рынок сбыта", - отметил глава Укрспирта.
По словам Лучечко, Укрспирт произвел около 10 тыс. дал водки, в планах производить до 80-100 тыс. дал в год.
Ранее Укрспирт заявлял, что возобновил производство водки и планирует произвести 1 млн бутылок, а также занять 5% внутреннего рынка страны в 2018 году.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госбюджет Украины в мае перевыполнен по доходам на 3,2% - Госказначейство
ТОП-НОВОСТИ
|МВФ написал Гройсману о возможном срыве транша – источник
|Южанина предлагает снизить акцизы на ввоз автомобилей
|«Русский мир» для Молдовы. За что фунционеры ОБСЕ ждут Нобелевской премии
|Александр Вальчишен: Страны, оказавшиеся под санкциями, все равно не смогут полностью отказаться от доллара США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ДТЭК запустил сеть скоростных зарядок для электромобилей
|Укрспирт заявляет об аресте счетов
|НБУ в мае применил меры воздействия к 4 банкам за нарушения в финмониторинге
|"Укрнафта" обнаружила 1,5 тыс. нелегальных врезок в газопровод в одном из сел Ивано-Франковской области
|В НПКГ "Зоря-Машпроект" отказались от планов сокращения численности персонала
|Укрспирт создает фирменную торговую сеть
Это интересно
|LG V35 ThinQ: мощный смартфон с чипом Snapdragon 845 и экраном QuadHD+
|HP представила наушники с охлаждением
|В линейке BMW появится кроссовер-кабриолет
|Дебют смартфонов Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1 на базе Android Oreo
|Бюджетный смартфон Meizu 6T представлен официально
|Google страдает от плюрализма мнений сотрудников
|Vivo Y83 стал первым смартфоном на платформе Helio P22