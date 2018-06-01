



Госпредприятие будет торговать водкой через собственную торговую сеть

Государственное предприятие Укрспирт создает фирменную торговую сеть. Об этом сообщил и.о. директора предприятия Юрий Лучечко в интервью Українським новинам.

"Мы создаем сеть фирменных магазинов Укрспирт, где будет наша водка и водка наших партнеров, которым мы поставляем спирт. Стратегию уже согласовали. Это будут маленькие фирменные магазинчики с удобной локацией", - сказал он.

Лучечко сообщил, что первый магазин появится уже в этом году в Киеве. "Своим именем мы будем гарантировать, что в такой сети только тот продукт, за качество которого мы отвечаем. За счет этой сети мы также постепенно расширим рынок сбыта", - отметил глава Укрспирта.

По словам Лучечко, Укрспирт произвел около 10 тыс. дал водки, в планах производить до 80-100 тыс. дал в год.

Ранее Укрспирт заявлял, что возобновил производство водки и планирует произвести 1 млн бутылок, а также занять 5% внутреннего рынка страны в 2018 году.

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