



Государственная премия в области науки и техники 2017 года за создание и производство отечественных лекарственных средств нейротропного и иммунотропного действия присуждена специалистам фармацевтической компании ОДО "ИнтерХим" (Одесса).

Согласно указу президента Украины №138/2018, обнародованному на главы государства сайте 19 мая, премия присуждена кандидату химических наук, гендиректору фармкомпании Анатолию Редеру, его заместителю, кандидату химических наук Дмитрию Позигуну, кандидату химических наук, директору по производству Игорю Стельмаху, а также доктору медицинских наук, научному консультанту Евгению Никитину.

Кроме того, за работу по созданию и производству лексредств нейротропного и иммунотропного действия премия присуждена ученым Физико-химического института им. А. В. Богатского Национальной академии наук Украины Николаю Головенко, Виктору Павловскому, Алле Егоровой и Тамаре Карасевой.

ОДО "ИнтерХим" - один из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Производство сертифицировано на соответствие стандартам GMP (Надлежащей производственной практики). Ассортиментный портфель фармкомпании включает восемь фармацевтических субстанций, более 80 номенклатурных ед. готовых лексредств, в том числе четыре оригинальных препарата "Феназепам", "Гидазепам", "Амиксин", "Левана".

"Амиксин" и "Гидазепам" входят в ТОП-50 фармпрепаратов в Украине.

Доля оригинальных лекарств в структуре реализации фармпроизводителя составляет около 45%.

"ИнтерХим" входит в ассоциацию "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).