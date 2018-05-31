МХП в 2018г намерен инвестировать более $250 млн в развитие

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2018 году планирует инвестировать более $250 млн в запуск второй линии на Винницкой птицефабрике, биогазового комплекса в Виннице и модернизацию существующих мощностей.

"Общие инвестиции в этом году составят более $250 млн. $160-170 млн будут направлены на запуск через 1,5 месяца второй линии Винницкой птицефабрики, большая часть продукции которой будет направлена на экспорт, около $20 млн - в строительство второго биогазового комплекса в Виннице. Остальные инвестиции пойдут на модернизацию существующих мощностей", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" финансовый директор компании Виктория Капелюшная.

По ее словам, сейчас МХП рассматривает предложения по покупке новых активов в нескольких странах.

"На днях Коммерческий суд Ренна (Франция) принял решение удовлетворить предложение по покупке французкой Doux - не наше, а консорциума в лице французского производителя LDC и компании из Саудовской Аравии Al-Munajem. Отмечу, что здесь речь идет не о продаже компании, но о продаже активов. Мы находились в этом процессе и видели, как идут дела. Мы продолжаем наблюдать за европейским рынком, рынком Среднего Востока, но пока не готовы делать заявления. Мы рассматриваем предложения в нескольких странах", - указала финдиректор.

Планы совета директоров по назначению в средине июня на должность директора Роберто Банфи, который ранее отвечал за регион Среднего Востока в крупной бразильской компании BRF, связаны с интересом МХП в рынках этого региона.

"Средний Восток очень интересный. Мы видим в рынках этого региона потенциал роста как для мелкой тушки, для четверти, так и для продуктов переработки. В ОАЭ у нас уже более года работает торгово-дистрибьюционная компания", - отметила В.Капелюшная.

Кроме того, по ее словам, по итогам 2018 года по показателю EBITDA агрохолдинг намерен выйти на уровень 2017 года, возможно, на 5% выше. Как ожидает МХП, что драйвером станет рост объема производства, связанный с запуском второй линии Винницкой птицефабрики.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд.