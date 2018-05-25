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«Укрзализныця» планирует внедрить системы бесконтактной оплаты на вокзалах и в поездах
14:11 25.05.2018 |
ПАО "Укрзализныця" планирует внедрить системы бесконтактной оплаты на вокзалах и в поездах после тестирования их на маршруте Киев-аэропорт "Борисполь", сообщается на сайте ПАО.
"Предварительно предусмотрено применение двух новых для "Укрзализныци" технологий оплаты проезда в поездах. Первая - установим на Центральном вокзале в Киеве и в Международном аэропорту "Борисполь" специальные терминалы для продажи билетов за наличные и безналичные средства. Вторая - предоставим пассажирам возможность рассчитаться за проезд непосредственно в поездах по технологии, разработанной в Киевском метрополитене совместно с Ощадбанком Украины", - цитируется в сообщении и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
После проведения тестирования этой технологии по маршруту Киев-аэропорт "Борисполь", применение указанных технологий планируется расширить на другие поезда - пригородные и дальнего следования.
Как сообщалось, "Укрзализныця" прогнозирует перевозки по маршруту Киев-аэропорт "Борисполь" на уровне 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году.
Кабинет министров Украины намерен реализовать проект скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом "Борисполь" в декабре 2018 года. Стоимость билета может составить 80-120 грн.
Согласно проекту "Укрзализныци", который был поддержан Кабинетом министров, линию планируется проложить от вокзала "Киев-Пассажирский" через станцию "Выдубычи" к терминалу "D" аэропорта "Борисполь". На линии планируется задействовать 11 поездов PESA 620 м на 91 место, два поезда PESA 630 м на 192 места, которые будут перевозить не менее 2,67 млн пассажиров в год.
На слайдах презентации, обнародованных Е.Кравцовым, указывается, что реализация проекта значительно разгрузит дорожную инфраструктуру, сократив загруженность дорог Киева на 1 тыс. автомобильных и 30 автобусных поездок в день.
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