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Агрохолдинг ИМК в 2018г засеял 105,2 тыс. га сельхозкультурами
07:47 25.05.2018 |
Агрохолдинг ИМК 20 мая завершил весеннюю посевную, засеяв 105,2 тыс. га сельхозкультурами.
Согласно пресс-релизу компании, ИМК засеял 69,5 тыс. га кукурузой, 23,8 тыс. га подсолнечником, 11 тыс. га соей и 900 га кормовыми культурами.
"В текущем году погодные условия, прежде всего, избыточная увлажненность почвы вследствие значительных осадков в виде снега зимой и в марте, заставили нас начать весенне-полевые работы на 10 дней позже запланированных сроков. При этом все работы были начаты практически одновременно. Слаженная работа всех производственных звеньев, использование высокоэффективной техники, расширение использования технологий точного земледелия позволили осуществить посев яровых культур в срок, на 15% короче, чем в предыдущем году", - цитируется в сообщении операционный директор ИМК Александр Вержиховский.
ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур, картофеля и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает 129,6 тыс. га земель в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.
Агрохолдинг в 2017 году сократил чистую прибыль на 18,5% - до $17,79 млн при росте выручки на 2% - до $126,76 млн.
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