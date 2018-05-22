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VS Банк решил присоединиться к ТАСкомбанку
15:50 22.05.2018 |
Акционеры VS Банка (ранее Volksbank, Львов) на собрании 22 мая приняли решение присоединить финучреждение к ТАСкомбанку (Киев).
Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.
Причина принятия такого решения - достижение эффективного использования активов банка.
Реорганизация банка путем присоединения начнется после получения разрешения Национального банка.
Размер капитала банка-правопреемника будет составлять 1 153 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2012 году российский Сбербанк купил австрийский Volksbank, а с ним и его дочернее финучреждение в Украине.
В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.
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