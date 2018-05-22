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Минфин хочет полностью выйти из капитала двух госбанков
15:31 22.05.2018 |
Министерство финансов планирует полностью выйти из капитала национализированных "ПриватБанка" и "Укргазбанка", ожидая первые шаги в этом направлении уже в этом году.
Об этом заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, выступая на конференции о корпоративном управлении.
"Мы хотим выйти полностью из тех банков, которые не создавали, а пришлось национализировать. Это "ПриватБанк" и "Укргазбанк". "Укргаз" будет первым", - сказала Маркарова.
Она напомнила, что Минфин работает с Международной финансовой корпорацией относительно ее вхождения в капитал "Укргазбанка".
"Возможно, даже в этом году будут следующие шаги по ее вхождению в капитал. Также мы активно работаем по "Ощадбанку" с Европейским банком реконструкции и развития. Это первые шаги к приватизации", - добавила Маркарова.
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