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Нафтогаз объяснил повышение цен на газ для промпотребителей его подорожанием в Европе на 8-12%
08:52 22.05.2018 |
Решение НАК "Нафтогаз Украины" повысить цены на природный газ для промышленных потребителей - до 9,953 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС) - связано с ростом цен на европейском рынке.
"За последний месяц оптовые цены на газ на европейском рынке увеличились на 8-12%. Соответственно, мы также вынуждены повысить цены для наших коммерческих потребителей", - поясняет "Нафтогаз" на своем блоге в Facebook.
Компания подчеркивает, что цены в коммерческом сегменте определяются спросом и предложением, и покупатели могут свободно выбирать среди десятков других производителей и импортеров газа, которые определяют свою цену самостоятельно, тогда как "Нафтогаз" является лишь одним из поставщиков.
НАК предлагает следить за изменениями рыночной оптовой цены на разных европейских хабах, в частности, на ближайшем к Украине хабе - австрийско-словацком CEGH и ближайшем ликвидном хабе - немецком NCG.
Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
Год назад цена газа от НАК для промпотребителей составляла 7,430 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, два года назад - 6,874 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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