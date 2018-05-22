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Укрпошта с 25 мая запустит в отделениях сервис мгновенного кредитования ПриватБанка через POS-терминалы
17:19 21.05.2018 |
ПАО "Укрпошта" с 25 мая 2018 года запустит услугу ПриватБанка по мгновенному кредитованию физических лиц через POS-терминалы, размещенные в 1,2 тыс. почтовых отделений во всех регионах Украины, говорится в сообщении компании.
С запуском сервиса клиенты ПриватБанка получат возможность в течение 1 минуты оформить предложенный банком кредит в сумме до 50 тыс. грн сроком до 24 месяцев в банковских POS-терминалах, установленных в отделениях почтовой связи.
"Запуск этой услуги с крупнейшим банком Украины - очередной шаг к созданию "Укрпоштой" собственного финансового супермаркета с широким набором финансовых услуг. Благодаря технологичности ПриватБанка и географии "Укрпошты" клиенты по всей Украине, от небольших сел до городов, смогут оформить современные продукты ПриватБанка мгновенно и без каких-либо документов непосредственно в отделениях главной почты страны", - отметил директор департамента финансового бизнеса "Укрпошты" Артур Муравицкий.
Для оформления предложенного банком кредита необходимо иметь платежную карту ПриватБанка, выбрать на POS-терминале сумму кредита, срок пользования кредитом и активировать его введением ПИН-кода для подтверждения согласия с его условиями.
Кредитные средства будут зачислены ПриватБанком на карту клиента в течение 15 минут.
Погасить такой кредит можно, в том числе, путем пополнения карты в POS-терминалах ПриватБанка в отделениях "Укрпошты".
"Цель нашего нового сервиса - дать дополнительную возможность клиенту с картой ПриватБанка оформить кредит в течение минуты без посещения банковского отделения и оформления бумажных документов", - отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.
Как сообщалось, "Укрпошта" в 2017 году получило 203 млн грн убытка и увеличило чистый доход на 19,57% до 5,5 млрд грн.
ПАО "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. - почтальоны.
В апреле НБУ предоставил ПАО "Укрпошта" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
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