Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Железнодорожники "ArcelorMittal Кривой Рог" вышли на работу после 4-дневной забастовки

 

Железнодорожники крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) после четырехдневной забастовки приступили к работе.

"Вчера, 20 мая, после четырехдневной забастовки, третья смена железнодорожников приступила к работе, в ночь с воскресенья на понедельник вышла первая, а с сегодняшнего утра работает вторая (всего четыре смены). В настоящий момент цех по эксплуатации железнодорожного транспорта ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" работает стабильно, на линии задействовано 82 тепловоза (все - собственные). Предприятие готовится к постепенному восстановлению полного металлургического цикла и работы всех агрегатов", - сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

При этом отмечается, что несмотря на тяжелое финансовое положение, вызванное резким снижением объемов производства, менеджмент ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" делает все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту своих работников, не допустить срыва выплаты зарплаты за май. Так, руководство компании приняло решение о своевременной выплате 22 мая аванса в полном объеме с учетом повышения зарплаты (с 1 мая 2018 года оклады работников предприятия были повышены от 5% до 20%), о котором было объявлено ранее.

Вместе с тем администрация констатирует, что в сложившихся обстоятельствах компания вынуждена приостановить реализацию ряда своих социальных проектов. Так, с 21 мая временно заморожен проект "Путевка к отпуску", который позволял работникам выбирать путевку для отдыха с помощью турагентства и получать от предприятия частичную компенсацию ее стоимости. Также приостановлены выплаты материальной помощи сотрудникам и работа собственного санатория-профилактория "Джерело".

При этом пока продолжают работать собственные детские оздоровительные лагеря "Парус" и "Буревестник", пансионаты "Азов" и "Алые паруса", бесплатные для сотрудников базы отдыха предприятия. Также сохраняются льготные цены на питание в столовых и буфетах, обеспечение медицинского страхования. Дальнейшее финансирование социальных объектов и предоставление льгот зависит от ситуации, которая будет складываться на предприятии.

"Компания призывает своих работников поддерживать стабильную работу предприятия и не реагировать на очередные попытки "раскачать ситуацию" в интересах отдельных политиков. Ради своих амбиций и рейтингов они ставят под угрозу работу комбината и других предприятий горно-металлургического комплекса страны, а также "Укрзализныци". Это может подорвать благополучие и экономический рост Украины, в основе которого лежит успешная работа предприятий ГМК и транспортных компаний", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, на крупнейшем в Украине ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за забастовки железнодорожников, поддержавших акции протеста работников "Укрзализныци", не функционирует ряд основных цехов и предприятие могло полностью остановиться. По состоянию на 17 мая, на предприятии были задействованы только 14 тепловозов из 92. В связи с этим парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы.

Руководство "ArcelorMittal Кривой Рог" провело ряд встреч с коллективом для обсуждения требований, выдвинутых железнодорожниками, однако безрезультатно. За помощью в нормализации ситуации генеральный директор меткомбината Парамжит Калон обратился к президенту Украины Петру Порошенко, который поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну экстренно оказать помощь. Министр дал указание обеспечить метпредприятие людьми и при необходимости техникой.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

08:42 Доллар 22 мая торгуется разнонаправленно к евро и иене после ралли днем ранее

08:35 Биржи АТР 22 мая в минусе после роста на ослаблении напряженности между США и Китаем

07:46 Биржи США закрылись 21 мая в плюсе на снижении вероятности торговой войны с Китаем

21.05 Надеждам экспортеров на подорожание доллара 21 мая не суждено было сбыться

21.05 Vanguard: цена биткоина может упасть до нуля

21.05 Рынок акций Украины завершил торги в понедельник в «зеленой зоне»

21.05 WSJ: Coinbase намерена получить банковскую лицензию

21.05 Укрпошта с 25 мая запустит в отделениях сервис мгновенного кредитования ПриватБанка через POS-терминалы

21.05 Средневзвешенный курс доллара на межбанке 18 мая составил 26.0836 грн

21.05 Золото продолжит дешеветь при сохранении роста доходности UST - ABN Amro

21.05 Депозитные ставки для физлиц 21.05.18

21.05 Евро, фунт и иена обновили многомесячные минимумы по отношению к доллару

21.05 «Зрада» отменяется. Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР.

21.05 Курсы валют по карточным операциям на 21.05.18

21.05 PayPal покупает iZettle за 2,2 млрд долларов

• дальше…

08:52 Нафтогаз объяснил повышение цен на газ для промпотребителей его подорожанием в Европе на 8-12%

08:48 Чехия хочет упростить и ускорить трудоустройство украинцев

08:39 Нефть дорожает на обеспокоенности вокруг нефтяного сектора Венесуэлы

07:58 Без МВФ не обойтись: Украине в ближайшие годы будет не хватать 16 миллиардов - эксперты

21.05 Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе

21.05 В январе-апреле все виды транспорта сократили перевозку грузов на 2,6% до 200,4 млн тонн

21.05 Оборот розничной торговли Украины в январе-апреле 2018г вырос на 7% - Госстат

21.05 В январе-апреле объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 77,7% до 531,4 млн гривен

21.05 Минрегион разрешил проектирование подземных и вакуумных систем сбора мусора

21.05 Крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 19,4% до 20,1 млрд гривен в январе-марте

• дальше…

09:08 Трамп откажется от саммита с Ким Чен Ыном, - Пенс

08:48 Чехия хочет упростить и ускорить трудоустройство украинцев

08:32 В Европе не согласны с санкциями США в отношении Ирана

08:26 Как Британия будет бороться с «грязными» российскими деньгами

08:17 Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение состояния

08:10 Мэй отвергла идею очередного референдума о независимости Шотландии

08:07 Барак и Мишель Обама станут продюсерами Netflix

08:03 США и Китай договорились о снятии запрета на продажу оборудования китайской ZTE

21.05 Трамп ужесточил санкции против Венесуэлы

21.05 Швейцария возглавила список наиболее дружелюбных для криптовалют стран Европы

21.05 Помпео пригрозил Ирану «беспрецедентными» санкциями

21.05 В Британии открыли три новых расследования против Russia Today

21.05 Встреча G20 в Буэнос-Айресе открылась без ряда ключевых участников

21.05 Китайские бомбардировщики впервые совершили посадку на островах в Южно-Китайском море

21.05 Парламентские выборы в Ираке выиграл шиитский блок

• дальше…

21.05 Из Украины запустят поезд в Румынию

21.05 «Укрзализныця» к 1 декабря завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь»

17.05 Врачей в рамках медреформы выбрали более 10% украинцев

15.05 Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля

11.05 Запуск пассажирских поездов по новому европейскому маршруту Мукачево-Будапешт состоится до конца 2018 года

10.05 В центральных частях города запретят наземные парковки

10.05 Верховный Суд оставил в силе решение вернуть в госсобственность Гостиный двор в Киеве

08.05 Новый порядок зачисления учеников в первый класс вступил в силу

02.05 Вакантность офисов в Киеве за І квартал сократилась до 10,6% – JLL

02.05 За въезд в Евросоюз украинцам нужно будет заплатить 7 евро

27.04 8 районов Киева отключены от горячего водоснабжения до 1 июня из-за переподписания договоров с "Киевгазом", - КГГА

27.04 В Киевской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении группы вымогателей-псевдоактивистов

26.04 Сколько зрад в запуске медреестра eHealth

25.04 Глава Департамента информтехнологий КГГА Юрий Назаров: осенью электронный билет для всего транспорта будет запущен

25.04 Разрешение органам местного самоуправления запрещать продажу алкоголя в определенное время суток вступило в силу

• дальше…

21.05 Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе

21.05 Летняя кампания на Донбассе. Станут ли бои за Чигири началом освобождения Горловки

18.05 Суд снял арест с имущества экс-министра финансов

18.05 В Италии популисты и правые согласовали программу: хотят отменить санкции против России

18.05 Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт примет участие в рассмотрении закона об антикоррупционном суде в ВР

18.05 НАПК выявило нарушения в е-декларации Гонтаревой за 2016

18.05 Под угрозой окружения. Зачем «гибриды» стреляют по мирным жителям Троицкого

18.05 Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ

18.05 Гриценко - президент, Садовый - премьер? Какую схему придумали «третьи силы»

18.05 Гибкая оборона: Зачем ВСУ взяли Пивденное под Горловкой

17.05 Пряники на длинной удочке: что предлагает ЕС Украине в обмен на реформы

17.05 В БПП рассчитывают на утверждение обновленного состава ЦИК до июля

17.05 Профильный комитет Европарламента поддержал макрофинансовую помощь Украине

17.05 Теми та прийоми: як і про що українські топ-політики брехали минулого кварталу

17.05 Битва рейтингов. Когда Банковая сделает из Тимошенко «хромую утку»

• дальше…

21.05 Ford внедряет систему автоматического торможения при движении задним ходом

21.05 NVIDIA научила искусственный интеллект подглядывать за людьми

21.05 В Китае арестовали криптовалютных мошенников, которые похитили $47 млн

21.05 Nissan начала предлагать солнечные панели и домашние аккумуляторы

21.05 «Фабрика погоды» Ford воспроизводит любые климатические условия

21.05 Маск рассказал о Tesla с двумя моторами

18.05 Поездка в вагончике Илона Маска под Лос-Анджелесом будет стоить $1

18.05 Через три года в Европе запретят машины без электронных систем безопасности

18.05 С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome

18.05 Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса

17.05 В KIA создан дизельный двигатель с технологией «мягкого гибрида»

17.05 Китайский частный стартап успешно запустил в космос ракету

17.05 Полиция изъяла серверы пуленепробиваемого хостинга MaxiDed

17.05 В оснащение будущих Hyundai войдут голограммы

17.05 Обнаружен новый вредонос для хищения данных из Telegram

• дальше…

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

14.05 Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками

08.05 Что делать, если вас не ценят на работе

07.05 Как люди без высшего образования становятся гендиректорами

05.05 Что нужно знать о поиске работы после увольнения

05.05 Google объявил о новых правилах размещения политической рекламы

03.05 Как урегулировать конфликты на работе

24.04 Блокчейн-браузер Brave заключил партнерство с Dow Jones Media

24.04 Почему нельзя скрывать от работников горькую правду

20.04 Как рассказывать о своих талантах без скромности, и хвастовства

18.04 Зачем начальству искусственный интеллект

18.04 Смех на рабочем месте - признак… чего?

11.04 Повышение, после которого хочется уволиться

04.04 Какие стратегии помогут женщинам в карьере

03.04 Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно