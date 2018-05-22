Железнодорожники крупнейшего в Украине Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) после четырехдневной забастовки приступили к работе.

"Вчера, 20 мая, после четырехдневной забастовки, третья смена железнодорожников приступила к работе, в ночь с воскресенья на понедельник вышла первая, а с сегодняшнего утра работает вторая (всего четыре смены). В настоящий момент цех по эксплуатации железнодорожного транспорта ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" работает стабильно, на линии задействовано 82 тепловоза (все - собственные). Предприятие готовится к постепенному восстановлению полного металлургического цикла и работы всех агрегатов", - сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

При этом отмечается, что несмотря на тяжелое финансовое положение, вызванное резким снижением объемов производства, менеджмент ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" делает все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту своих работников, не допустить срыва выплаты зарплаты за май. Так, руководство компании приняло решение о своевременной выплате 22 мая аванса в полном объеме с учетом повышения зарплаты (с 1 мая 2018 года оклады работников предприятия были повышены от 5% до 20%), о котором было объявлено ранее.

Вместе с тем администрация констатирует, что в сложившихся обстоятельствах компания вынуждена приостановить реализацию ряда своих социальных проектов. Так, с 21 мая временно заморожен проект "Путевка к отпуску", который позволял работникам выбирать путевку для отдыха с помощью турагентства и получать от предприятия частичную компенсацию ее стоимости. Также приостановлены выплаты материальной помощи сотрудникам и работа собственного санатория-профилактория "Джерело".

При этом пока продолжают работать собственные детские оздоровительные лагеря "Парус" и "Буревестник", пансионаты "Азов" и "Алые паруса", бесплатные для сотрудников базы отдыха предприятия. Также сохраняются льготные цены на питание в столовых и буфетах, обеспечение медицинского страхования. Дальнейшее финансирование социальных объектов и предоставление льгот зависит от ситуации, которая будет складываться на предприятии.

"Компания призывает своих работников поддерживать стабильную работу предприятия и не реагировать на очередные попытки "раскачать ситуацию" в интересах отдельных политиков. Ради своих амбиций и рейтингов они ставят под угрозу работу комбината и других предприятий горно-металлургического комплекса страны, а также "Укрзализныци". Это может подорвать благополучие и экономический рост Украины, в основе которого лежит успешная работа предприятий ГМК и транспортных компаний", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, на крупнейшем в Украине ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" из-за забастовки железнодорожников, поддержавших акции протеста работников "Укрзализныци", не функционирует ряд основных цехов и предприятие могло полностью остановиться. По состоянию на 17 мая, на предприятии были задействованы только 14 тепловозов из 92. В связи с этим парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы.

Руководство "ArcelorMittal Кривой Рог" провело ряд встреч с коллективом для обсуждения требований, выдвинутых железнодорожниками, однако безрезультатно. За помощью в нормализации ситуации генеральный директор меткомбината Парамжит Калон обратился к президенту Украины Петру Порошенко, который поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну экстренно оказать помощь. Министр дал указание обеспечить метпредприятие людьми и при необходимости техникой.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".