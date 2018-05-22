«Нафтогаз Украины» с июня увеличит цену на газ для промпотребителей на 8,5-8,9%

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 8,9% (на 810 грн) по сравнению с апрелем - до 9 тыс. 952,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 8,5% (на 852 грн) - до 10 тыс. 893,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

