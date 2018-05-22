«Укрзализныця» к 1 декабря завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь»

Государственная компания «Укрзализныця» к 1 декабря 2018 года завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с крупнейшим аэропортом страны «Борисполь».

По информации пресс-службы Кабинета министров Украины, об этом доложил премьер-министру Владимиру Гройсману и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Тяжелый срок, но к 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласовываем вид станции», - сказал Кравцов.

«Важно к 1 декабря завершить проект и предоставить пассажирам альтернативный транспорт - чтобы качественно добираться в аэропорт или из аэропорта, по городу и в другие города Украины», - прокомментировал в ответ Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабмин поддержал разработанный «Укрзализныцей» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения с «Борисполем».

По данным правительства, спрос на услуги воздушного транспорта растет. Годовой пассажиропоток аэропорта «Борисполь» по итогам 2017 года составил 7-8 млн пассажиров. Но до сих пор пассажиры не имеют альтернативного автомобильному способа добраться до аэропорта или из аэропорта в Киев.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский», через станцию «Выдубичи» к терминалу D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути составляет 35 минут. На этом маршруте будут использоваться 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.