Финансовые новости
- |
- 22.05.18
- |
- 02:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Укрзализныця» к 1 декабря завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь»
09:49 21.05.2018 |
Государственная компания «Укрзализныця» к 1 декабря 2018 года завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с крупнейшим аэропортом страны «Борисполь».
По информации пресс-службы Кабинета министров Украины, об этом доложил премьер-министру Владимиру Гройсману и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
«Тяжелый срок, но к 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласовываем вид станции», - сказал Кравцов.
«Важно к 1 декабря завершить проект и предоставить пассажирам альтернативный транспорт - чтобы качественно добираться в аэропорт или из аэропорта, по городу и в другие города Украины», - прокомментировал в ответ Гройсман.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабмин поддержал разработанный «Укрзализныцей» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения с «Борисполем».
По данным правительства, спрос на услуги воздушного транспорта растет. Годовой пассажиропоток аэропорта «Борисполь» по итогам 2017 года составил 7-8 млн пассажиров. Но до сих пор пассажиры не имеют альтернативного автомобильному способа добраться до аэропорта или из аэропорта в Киев.
Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский», через станцию «Выдубичи» к терминалу D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути составляет 35 минут. На этом маршруте будут использоваться 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Надеждам экспортеров на подорожание доллара 21 мая не суждено было сбыться
ТОП-НОВОСТИ
|Из 14-ти вопросов по законопроекту об Антикоррупционном суде остался неулаженным лишь один, - Георгий Вашадзе
|«Зрада» отменяется. Иностранный кастодиан допустят к работе в Украине, если он будет отвечать требованиям НКЦБФР.
|Закрыть гештальт. Почему 3% роста ВВП Украины — это много, а 5% — мало
|Летняя кампания на Донбассе. Станут ли бои за Чигири началом освобождения Горловки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Укрпошта с 25 мая запустит в отделениях сервис мгновенного кредитования ПриватБанка через POS-терминалы
|Железнодорожники "ArcelorMittal Кривой Рог" вышли на работу после 4-дневной забастовки
|В США успешно запущена к МКС произведенная в Украине грузовая РН Antares
|«Укртрансгаз» заключил 40 контрактов на хранение газа в режиме таможенного склада
|«Нафтогаз Украины» с июня увеличит цену на газ для промпотребителей на 8,5-8,9%
|«Укрзализныця» к 1 декабря завершит строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом «Борисполь»
Это интересно
|С сентября Google перестанет отображать индикатор безопасного соединения в Chrome
|Экран смартфона Vivo X21i занимает 90 % площади фронтальной части корпуса
|В KIA создан дизельный двигатель с технологией «мягкого гибрида»
|Китайский частный стартап успешно запустил в космос ракету
|Полиция изъяла серверы пуленепробиваемого хостинга MaxiDed
|В оснащение будущих Hyundai войдут голограммы
|Xiaomi выпустила моющую швабру за $10