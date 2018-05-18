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Правоохранители проводят более 20 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях в рамках дела о махинациях с сжиженным газом
19:57 18.05.2018 |
Сотрудники прокуратуры и Национальной полиции в пятницу проводят более 20 обысков в Киевской, Житомирской областях и столице в ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Житомиргаз" и на других предприятиях в рамках расследования уголовного производства о махинациях с сжиженным газом.
"В ходе досудебного расследования установлено, что одним из государственных предприятий и частным акционерным обществом заключен договор-поручение по реализации сжиженного газа. Согласно информации компании, за 9 месяцев 2017 года им реализовано более 1 млн кг сжиженного газа для нужд населения на сумму более 13 млн грн", - сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Как выяснилось, часть сжиженного газа так и не поступила населению, так как предприятие реализовывало его через сеть подконтрольных автозаправочных газовых станций, а документы, в которых отражалась потребность населения в сжиженном газе, были поддельными.
В результате, по предварительным данным, предприятие на аукционе покупало газ по 3 грн, часть этого газа реализовывало населению по 6 грн, а остальные - через подконтрольные автозаправочные газовые станции по 12 грн.
Таким образом, злоупотребляя служебным положением, должностные лица предприятий способствовали хищению государственных средств при предоставлении и выполнении работ по поставке сжиженного газа населению.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
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