Суд подтвердил законность национализации Одесского НПЗ

Окружной административный суд Киева отклонил иск Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО "Энергия и газ Украина" об отмене решения Кабинета Министров по их передаче в управление Фонда государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.Энергия и газ Украина

Ранее суд установил, что комплексы Одесского НПЗ и ООО "Энергия и газ Украина" использовались по так называемой схеме беглого олигарха Сергея Курченко, выполняя функцию базы фиктивной перевалки нефтепродуктов, которые на самом деле реализовывались на территории Украины.

Это привело к неуплате более 2 млрд грн в государственный бюджет, подчеркивает прокуратура.

Отмечается, что в связи с этим суд принял решение конфисковать все имущество предприятий в доход государства в лице Кабинета министров.

В свою очередь Кабмин передал имущество НПЗ ООО "Энергия и газ Украина" в управление ФГИУ.

ГПУ сообщает, что, несмотря на решение суда и вступление его в силу, указанные предприятия подали судебный иск об отмене решения правительства, "чем фактически оспорили приобретение государством права собственности".

Однако суд полностью отклонил исковое требование, заявили в генпрокуратуре.

Напомним, 22 апреля 2017 года же года по ходатайству прокуратуры судом арестованы бывший заместитель генерального директора по поставкам ПАО "Одесский НПЗ".

Всего в ходе расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных схем с нефтепродуктами по так называемой "схеме Курченко".

"По одному человеку судом уже вынесен обвинительный приговор. В настоящее время продолжаются обыски в помещениях Одесского НПЗ", - говорится в сообщении.

Ранее ЭП писала, что сеть АЗС "БРСМ" и Одесский НПЗ вскоре могут стать частью государственного предприятия, которое будет контролироваться командой президента.

19 июня 2017 года Районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ.