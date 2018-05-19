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Суд подтвердил законность национализации Одесского НПЗ
18:59 18.05.2018 |
Окружной административный суд Киева отклонил иск Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО "Энергия и газ Украина" об отмене решения Кабинета Министров по их передаче в управление Фонда государственного имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.Энергия и газ Украина
Ранее суд установил, что комплексы Одесского НПЗ и ООО "Энергия и газ Украина" использовались по так называемой схеме беглого олигарха Сергея Курченко, выполняя функцию базы фиктивной перевалки нефтепродуктов, которые на самом деле реализовывались на территории Украины.
Это привело к неуплате более 2 млрд грн в государственный бюджет, подчеркивает прокуратура.
Отмечается, что в связи с этим суд принял решение конфисковать все имущество предприятий в доход государства в лице Кабинета министров.
В свою очередь Кабмин передал имущество НПЗ ООО "Энергия и газ Украина" в управление ФГИУ.
ГПУ сообщает, что, несмотря на решение суда и вступление его в силу, указанные предприятия подали судебный иск об отмене решения правительства, "чем фактически оспорили приобретение государством права собственности".
Однако суд полностью отклонил исковое требование, заявили в генпрокуратуре.
Напомним, 22 апреля 2017 года же года по ходатайству прокуратуры судом арестованы бывший заместитель генерального директора по поставкам ПАО "Одесский НПЗ".
Всего в ходе расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением СБУ в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных схем с нефтепродуктами по так называемой "схеме Курченко".
"По одному человеку судом уже вынесен обвинительный приговор. В настоящее время продолжаются обыски в помещениях Одесского НПЗ", - говорится в сообщении.
Ранее ЭП писала, что сеть АЗС "БРСМ" и Одесский НПЗ вскоре могут стать частью государственного предприятия, которое будет контролироваться командой президента.
19 июня 2017 года Районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ.
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