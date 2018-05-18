Финансовые новости
- |
- 18.05.18
- |
- 14:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Турбоатом» не может быть приватизированным, – Гройсман
13:54 18.05.2018 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что предприятие "Турбоатом" приватизировать не будут, однако о некоторых изменениях все же может идти речь.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает Depo.ua.
""Турбоатом" - уникальное предприятие, которое не может быть приватизированным", - сказал Гройсман.
Он рассказал, что "был на "Турбоатоме", встречался с коллективом и с руководителем предприятия".
"Прекрасное предприятие, стратегическое, важное, работающее - супер. Но я говорю о том, что, во-первых, мы владеем не 100% акций государства, там есть частный капитал, к большому сожалению", - подчеркнул он.
В то же время он объяснил, какие намерения в отношении "Турбоатома" имеет правительство.
"У нас есть только единственная цель - 51% оставить в собственности государства (это означает, что это будет государственная компания) и, возможно, на 20%-25% привлечь международного партнера с мировым именем, с безупречной репутацией (возможно, через публичные торги), чтобы они вошли в капитал завода, и чтобы там работали не 3,5 тысячи, а 7 тысяч человек. Чтобы мы работали не только на нашу атомную промышленность, а чтобы мы работали на весь глобальный мир", - рассказал Гройсман.
Он добавил, что "речь идет о том, чтобы, возможно, через этот процесс... привлечь сознательно мировые известные бренды... И никаких угроз предприятию нет. Надо его лелеять, развивать".
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Луценко подписал представление на нардепа Александра Пономарева: мешал работе СМИ
|Администрирование налогов в Украине оценено по методу TADAT
|Гриценко - президент, Садовый - премьер? Какую схему придумали «третьи силы»
|Крыть нечем. Почему российская Госдума испугалась США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Турбоатом» не может быть приватизированным, – Гройсман
|В 1-м квартале Кредобанк увеличил прибыль на 28,3% до 130,2 млн гривен
|«Укрзализныця» с 30 мая повысит цену продажи билетов на 12%
|В 1-м квартале Проминвестбанк увеличил убыток на 72,7% до 294,3 млн гривен
|В 1-м квартале Приватбанк получил прибыль 3,7 млрд гривен
|Львовская компания Бадер Украина займется пошивом чехлов для Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-classe
Это интересно
|Telegram и американский стартап будут судиться за криптовалюту GRAM
|Топовая версия OnePlus 6 с Snapdragon 845 обойдется в $630
|Американцы сделают массовой «обтекающую» неровности подвеску
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
|Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов
|Дебют смартфона Nokia X6: экран с вырезом, 6 Гбайт ОЗУ и двойная камера
|Выявлен главный подозреваемый в деле о крупнейшей утечке данных ЦРУ