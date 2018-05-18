«Турбоатом» не может быть приватизированным, – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что предприятие "Турбоатом" приватизировать не будут, однако о некоторых изменениях все же может идти речь.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, передает Depo.ua.

""Турбоатом" - уникальное предприятие, которое не может быть приватизированным", - сказал Гройсман.

Он рассказал, что "был на "Турбоатоме", встречался с коллективом и с руководителем предприятия".

"Прекрасное предприятие, стратегическое, важное, работающее - супер. Но я говорю о том, что, во-первых, мы владеем не 100% акций государства, там есть частный капитал, к большому сожалению", - подчеркнул он.

В то же время он объяснил, какие намерения в отношении "Турбоатома" имеет правительство.

"У нас есть только единственная цель - 51% оставить в собственности государства (это означает, что это будет государственная компания) и, возможно, на 20%-25% привлечь международного партнера с мировым именем, с безупречной репутацией (возможно, через публичные торги), чтобы они вошли в капитал завода, и чтобы там работали не 3,5 тысячи, а 7 тысяч человек. Чтобы мы работали не только на нашу атомную промышленность, а чтобы мы работали на весь глобальный мир", - рассказал Гройсман.

Он добавил, что "речь идет о том, чтобы, возможно, через этот процесс... привлечь сознательно мировые известные бренды... И никаких угроз предприятию нет. Надо его лелеять, развивать".