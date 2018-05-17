«Укрзализныця» с 30 мая повысит цену продажи билетов на 12%

"Укрзализныця" проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 00:00 30 мая, второй этап - также на 12% с 1 октября 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО в четверг.

Общая индексация составит 25%.

Соответствующий приказ будет опубликован 29 мая 2018 в "Урядовом веснике".

Как подчеркивают в компании, последняя индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года (на 12%). Между тем к настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.

"Таким образом, только в 2017 году "Укрзализныця" получила от перевозок пассажиров в дальнем сообщении 3,6 млрд грн убытка. Но даже в таких условиях за последние четыре года компания почти вдвое увеличила фонд заработной платы железнодорожников и расширила социальные гарантии для работников", - отмечается в ответе на запрос агентства.

В пресс-службе "Укрзализныци" подчеркивают: фактическое повышение уровня заработных плат в отрасли за период с 2016 года по сегодняшний день составило более 70%, а для отдельных категорий работников, в частности, машинистов, рост заработной платы достиг 90%. "Уменьшение убытков от пассажирских перевозок создаст предпосылки для рассмотрения возможности дальнейшего роста заработной платы железнодорожников", - отмечают в компании.

Как добавили в пресс-службе, в случае покупки билетов до 29 мая включительно на более поздние даты доплата не предусмотрена.

В начале апреля сообщалось, что "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры согласовывался причастными ведомствами

"Укрзализныця" планировала с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году.

