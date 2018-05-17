Финансовые новости
- |
- 17.05.18
- |
- 21:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«Укрзализныця» с 30 мая повысит цену продажи билетов на 12%
18:39 17.05.2018 |
"Укрзализныця" проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки в два этапа: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 00:00 30 мая, второй этап - также на 12% с 1 октября 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО в четверг.
Общая индексация составит 25%.
Соответствующий приказ будет опубликован 29 мая 2018 в "Урядовом веснике".
Как подчеркивают в компании, последняя индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года (на 12%). Между тем к настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.
"Таким образом, только в 2017 году "Укрзализныця" получила от перевозок пассажиров в дальнем сообщении 3,6 млрд грн убытка. Но даже в таких условиях за последние четыре года компания почти вдвое увеличила фонд заработной платы железнодорожников и расширила социальные гарантии для работников", - отмечается в ответе на запрос агентства.
В пресс-службе "Укрзализныци" подчеркивают: фактическое повышение уровня заработных плат в отрасли за период с 2016 года по сегодняшний день составило более 70%, а для отдельных категорий работников, в частности, машинистов, рост заработной платы достиг 90%. "Уменьшение убытков от пассажирских перевозок создаст предпосылки для рассмотрения возможности дальнейшего роста заработной платы железнодорожников", - отмечают в компании.
Как добавили в пресс-службе, в случае покупки билетов до 29 мая включительно на более поздние даты доплата не предусмотрена.
В начале апреля сообщалось, что "Укрзализныця" отложила повышение цен на билеты, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры согласовывался причастными ведомствами
"Укрзализныця" планировала с 1 апреля 2018 года повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки (кроме пригородных) на 10%, а в целом провести такое повышение еще два раза в этом году.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Пряники на длинной удочке: что предлагает ЕС Украине в обмен на реформы
|Рада повысила пошлину на экспорт лома с EUR30 до EUR42 за тонну, продлила ее на год
|Рада приняла в 1-м чтении приватизацию жилья госпредприятий их работниками
|ЕС актуализирует закон о защите от санкций США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укрзализныця» с 30 мая повысит цену продажи билетов на 12%
|В 1-м квартале Проминвестбанк увеличил убыток на 72,7% до 294,3 млн гривен
|В 1-м квартале Приватбанк получил прибыль 3,7 млрд гривен
|Львовская компания Бадер Украина займется пошивом чехлов для Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-classe
|Большую приватизацию начнут с «Центрэнерго» - Фонд госимущества
|Кабмин согласовал вступление "Укрзализныци" в ЕБА
Это интересно
|Smartisan R1 – первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти
|Sotheby's продал редкий голубой бриллиант за 6,7 млн долларов
|Дебют смартфона Nokia X6: экран с вырезом, 6 Гбайт ОЗУ и двойная камера
|Выявлен главный подозреваемый в деле о крупнейшей утечке данных ЦРУ
|Facebook рассказал о проблемах модерации в соцсети
|Aston Martin DB11 получил новую топ-версию
|Google нашла способ заставить производителей своевременно доставлять патчи