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В 1-м квартале УкрСиббанк увеличил прибыль в 2,5 раза до 612 млн гривен
18:04 23.05.2018 |
В январе-марте УкрСиббанк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза до 612 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (243,969 млн гривен).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Повышение рыночных процентных ставок и рост кредитного портфеля, который полностью обслуживается клиентами, к 19,8 млрд гривен (на 11% больше по сравнению с 1-м кварталом 2017), стимулировали рост чистого процентного дохода на 30,5% до 851 млн гривен (652 млн гривен в 1-м квартале 2017).
Стоимость фондирования уменьшилась на 33%, в то время как депозиты клиентов оставались на стабильном уровне - 34 млрд гривен.
Комиссионный доход продемонстрировал рост на 17% и, в целом, чистый банковский доход УкрСиббанка составил 1,35 млрд гривен, что на 25% больше по сравнению с 1-м кварталом 2017 года.
Операционные расходы выросли на 23%, что стало результатом относительно высокой инфляции в течение 3-х месяцев 2018 года (13,8% в годовом измерении), а также напряженностью на рынке труда, которая предопределяла рост заработных плат работников.
Коэффициент соотношения доходов к расходам остается на высоком уровне - 48%.
Отчисления под обесценения кредитов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшились на 87%, до 35 млн гривен, что свидетельствует о способности банка контролировать свои кредитные риски и отражает качество кредитного портфеля.
Рентабельность активов составила 5,4%, в то время как коэффициент достаточности капитала достиг 26,87% по состоянию на 31 марта 2018, что значительно превышает минимальный уровень в 10%, оставляя потенциал для дальнейшего роста и возможности распределения дивидендов.
Как сообщали Українські Новини, УкрСиббанк основан в 1990 году в Харькове.
С 2006 года основным партнером УкрСиббанка является международная финансовая группа BNP Paribas (Франция).
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Операционные расходы выросли на 23%, что стало результатом относительно высокой инфляции в течение 3-х месяцев 2018 года (13,8% в годовом измерении), а также напряженностью на рынке труда, которая предопределяла рост заработных плат работников.
Коэффициент соотношения доходов к расходам остается на высоком уровне - 48%.
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