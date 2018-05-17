Львовская компания Бадер Украина займется пошивом чехлов для Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-classe

Львовская компания Бадер Украина - производитель кожаных сидений для автомобилей - начинает сотрудничество с компанией Mercedes-Benz. Об этом сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матис.

В прошлом месяце компания подписала контракт с Mercedes на пошив кожаных чехлов для таких моделей, как Mercedes-Maybach и Mercedes-Benz S-classe, которые будут в продаже в январе 2020 года.

Производство планируется начать с 2019 года. Бадер Украина ежедневно будет шить 200 комплектов салонов к этим автомобилям.

На предприятии уже работает более 3,8 тыс. сотрудников в двух подразделениях в г. Городок и с. Кожичи, около Львова.

К концу этого года Бадер Украина намерена трудоустроить 500 работников. В 2019 году компания планирует увеличить количество рабочих мест до 5,5 тыс.

Бадер Украина зарегистрирована в 2006 году, является филиалом компании Bader - одного из крупнейших мировых производителей автомобильной кожи премиум-сегмента. Основной вид деятельности - производство кожи и кожаных изделий, пошив кожаных сидений для Audi и BMW.