Кабинет министров Украины согласовал вступление ПАО "Укрзализныця" в объединение юрлиц "Европейская Бизнес Ассоциация" на правах полного члена.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

Предполагается, что это улучшит инвестклимат в стране, а также принесет пользу железнодорожной индустрии, обществу, будет способствовать развитию сотрудничества Украина-ЕС.

Вступительный взнос в размере EUR400, а также ежегодные членские взносы в размере EUR1400 планируется оплачивать в гривневом эквиваленте за счет собственных средств ПАО, которые "Укрзализныця" намерена компенсировать потенциальной возможностью получения дополнительных средств.

Членство "Укрзализныци" в ЕБА по мнению ПАО приведет к улучшению условий развития железнодорожных перевозок.

Ранее сообщалось, что общее собрание руководителей-участников Транскаспийского международного транспортного маршрута 8 мая 2018 года в Баку утвердило и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова в качестве члена правления объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут".