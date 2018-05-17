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Кабмин согласовал вступление "Укрзализныци" в ЕБА
13:12 16.05.2018 |
Кабинет министров Украины согласовал вступление ПАО "Укрзализныця" в объединение юрлиц "Европейская Бизнес Ассоциация" на правах полного члена.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.
Предполагается, что это улучшит инвестклимат в стране, а также принесет пользу железнодорожной индустрии, обществу, будет способствовать развитию сотрудничества Украина-ЕС.
Вступительный взнос в размере EUR400, а также ежегодные членские взносы в размере EUR1400 планируется оплачивать в гривневом эквиваленте за счет собственных средств ПАО, которые "Укрзализныця" намерена компенсировать потенциальной возможностью получения дополнительных средств.
Членство "Укрзализныци" в ЕБА по мнению ПАО приведет к улучшению условий развития железнодорожных перевозок.
Ранее сообщалось, что общее собрание руководителей-участников Транскаспийского международного транспортного маршрута 8 мая 2018 года в Баку утвердило и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова в качестве члена правления объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут".
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