Стас Юрасов / ЛІГА.net

Украинские медиа-группы уже придумали, как в стране с осени заработает платное телевидение. Сколько же придется платить простому зрителю? И за что?

С этой осени, чтобы принять со спутника украинские каналы, придется покупать дополнительную приставку. Два существующих на рынке спутниковых провайдера - Xtra TV из медиа-группы Рината Ахметова и входящий в сферу влияния Игоря Коломойского Viasat - уже подготовили соответствующие решения.

Как сообщил недавно профильный ресурс Mediasat, с мая 2018 года основным способом доступа к сервису Xtra TV станет тюнер собственного производства, работающий c cистемой кодировки Verimatrix. Компания откажется от карточек доступа, которые часто становились предметом пиратства - развивался нелегальный рынок спутникового телесмотрения.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что медиа-группы Интер (Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Валерия Хорошковского), StarLightMedia (Виктора Пинчука), Украина (Рината Ахметова), и 1+1 (Игоря Коломойского) собираются закодировать на спутнике в общей сложности 23 телеканала: Интер, НТН, К1, К2, МЕГА, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, СТБ, ICTV, Новый, М1, М2, Оце, Украина, НЛО ТВ, Індиго TV, 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНІАН ТБ и Бигуди. Сначала ожидалось, что это произойдет этой весной. Нынешний план - осень 2018 года.

Спутниковое ТВ в Украине принимает 4,5 млн домохозяйств. Причем, подавляющее большинство из них сейчас не являются абонентами Viasat или Xtra TV. Они принимают украинские каналы в открытом доступе. С осени, когда каналы медиа-групп, вероятнее всего, будут закодированы, украинцам, которые захотят продолжать их принимать, придется не только стать абонентом одной из платформ, но и купить (или взять в аредну) новый ресивер.

"Пакет Xtra Микс, куда входят каналы медиа-групп（и не только), сейчас стоит 159 грн в месяц. Будем ли мы вводить новые тарифы или менять старые, пока сказать не могу", - отмечает директор Диджитал Скринз (одна из компаний СКМ, владеющая сервисом Xtra TV) Борис Данилов. А директор по стратегическому развитию группы StarLightMedia Федор Гречанинов прошлой осенью предполагал, что отдельный пакет украинских медиа-групп может стоить около 50 грн.

Розничную цену на ресивер Xtra TV пока не озвучивает. Но как говорит профильный эксперт и директор Омега ТВ Александр Глущенко, стоит ожидать, что устройства обоудутся примерно в 1 000 грн. Представитель одного из крупных импортеров называет чуть большую сумму - 1100 грн.

"При отказе от нового устройства с определенного момента услуга будет недоступна", - объясняет Борис Данилов.

По такому же пути будет идти и Viasat. Без приставки для просмотра украинских каналов с спутника скоро будет не обойтись. Провайдер имеет собственные приставки, которые с ноября 2017 уже продаются абонентам. "Сегодня платформа использует две системы кодирования Cisco и Verimatrix. После кодирования (украинских каналов - Ред.) они продолжат поддерживаться обе системы кодирования", - отметили в Viasat.

Планы versus реальность

Ожидания от продаж приставок у медийщиков, как говорит представитель одного из поставщиков, огромные - более 800 000 новых абонентов. У импортеров они более скромные. Рынок один из них оценивает в 300 000 - 400 000.

Так или иначе, кодировка каналов украинскх медиа-групп может поспособствовать появлению нового рынка продажи ресиверов с оборотом в сотни миллионов гривень. Такая схема напомниает историю с запуском цифрового эфирного ТВ в 2012 году, которая осуществлялась на базе правда не двух разных, а одного монопольного провайдера Зеонбуд. Чтобы принимать украинские каналы в новом качестве, украинцам нужно было обзавестись специальной приставкой, причем всего от нескольких отобранных производителей.

К слову, в отличие от спутниковых Xtra TV и Viasat, которые потребуют за каналы медиа-групп абонплату, украинский пакет на Зеонбуде (T2) останется бесплатным. Поэтому вряд ли стоит ожидать очередь на покупку новых спутниковых ресиверов, когда на рынке есть эфирный ресивер без абонплаты. Разве что жителям отдаленных сел и регионов с плохим сигналом эфирной цифры придется потратиться на новый гаджет. И то в том случае, если они посчитают необходимым принимать пакет четырех медиа-групп. Ведь на открытом спутнике останется еще масса украинских нишевых и новостных каналов, государственные каналы и иностранные вещатели. В том числе, кстати, и российские.