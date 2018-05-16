В Беларуси завели дело против сотрудников завода, принадлежащего ПАО «Мотор Сич»

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора завода ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" и должностных лиц украинского машиностроительного предприятия "Мотор Сич", которое выступает в качестве одного из собственников завода.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.

Сотрудники прокуратуры произвели осмотр офисов представительства "Мотор Сич" в Беларуси и изъяли документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора.

"По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц ПАО "Мотор Сич" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК Республики Беларусь (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Основанием к возбуждению уголовного дело послужило причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре Беларуси отметили, что проверка соблюдения законодательства при исполнении ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" продолжается.

По данным портала TUT.BY, белорусское правительство намерено получить контрольный пакет акций авиаремонтного завода, проданного в 2012 году двум инвесторам: «Мотор Сич», и белорусской компании «Системы инвестиций и инноваций».

Покупатели планировали в течение 2012-2016 годов инвестировать в реконструкциюи модернизацию предприятия около $12 млн, однако эти планы не удалось реализовать.

Отмечается, что продукцию завода планировалось поставлять на российский рынок, однако после агрессии РФ против Украины сотрудничество с РФ было затруднено.

По словам одного из собеседников издания, власти Беларуси готовят замену "украинского акционера, который полгода назад открестился от завода, покинули ОАРЗ и его топ-менеджеры".