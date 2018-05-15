НБУ заявляет об отсутствии потенциальных покупателей российских банков в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) в настоящее время не видит потенциальных покупателей банков с российским госкапиталом и считает сворачивание деятельности единственным путем для их выхода из страны, сообщила заместитель председателя правления центробанка Екатерина Рожкова.

"Что касается Проминвестбанка (ПИБ) и Сбербанка, там были потенциальные инвесторы, которым НБУ отказал. В настоящее время вопрос (о пути выхода – ИФ) остается открытым… Мы сегодня не видим потенциальных покупателей, которые могли бы купить эти банки, поскольку они очень крупные", - сказала она журналистам во время публичного мероприятия проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в Киеве во вторник.

Е.Рожкова объяснила, что международные финансовые институции не проявляют к этим банкам какого-либо интереса, поскольку они находятся под санкциями, тогда как среди физических лиц НБУ не видит таких инвесторов, которые могли бы не только приобрести один из банков, но и инвестировать и развивать его.

"Поэтому логичный вывод, который может сделать НБУ: сворачивание деятельности – это единственный цивилизированный путь для этих банков", - сказала замглавы центробанка.

Е.Рожкова также напомнила, что этим путем уже пошли БМ Банк, который принял решение о сдаче банковской лицензии, и ВТБ Банк, активно сокращающий свою деятельность.

При этом она отметила, что центробанк не может как-либо ускорить выход банков с российским госкапиталом из Украины.

"Мы работаем с банками, мы установили им ограничения по расширению депозитной базы, по процентной ставке и прочие ограничения. Но, снова-таки, мы работаем в правовом поле. Есть пруденциальные требования центробанка - это требования к капиталу, к ликвидности, к нормативам. Других требований – политических или каких-либо еще - НБУ не может устанавливать", - сказала Е.Рожкова.

Как сообщалось, НБУ в марте текущего года принял решение отказать в приобретении через АО "Паритетбанк" (Беларусь) существенного участия в ПАО "Сбербанк" (Киев) в размере 100% его уставного капитала в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести Паритетбанк и через него непосредственно украинскую "дочку" Сбербанка РФ.

Изначально власти Беларуси одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная В.Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - Республики Беларусь.

Кроме того, у Сбербанка (РФ) была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка не состоялась. НБУ в июле 2017 года отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк" (Украина).

Сбербанк (ранее - дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов (42,363 млрд грн) финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.

Интерес к Проминвестбанку проявляли двое граждан Украины - Максим Микитась и Павел Фукс: в апреле 2017 года они подали пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в финучреждении. Вместе с тем, 28 июля 2017 года НБУ принял решение отказать в согласовании такой сделки.

Помимо этого, НБУ в декабре 2017 года вернул владельцу и президенту группы DCH Александру Ярославскому на доработку пакет документов для согласования опосредованного получения существенного участия в Проминвестбанке в связи с его некомплектностью.

В середине февраля 2018 года Нацбанк заявил, что не получал больше пакетов документов для согласования приобретения существенного участия в Проминвестбанке.

Проминвестбанк основан в 1992 году. ВЭБ владеет 99,7% его акций.

ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Промивенстбанк) основан в 1992 году. Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) владеет 99,7% его акций.

По данным Нацбанка Украины на 1 января 2018 года по размеру активов ПИБ занимал 14-е место (20,092 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.