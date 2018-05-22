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Дионисий Галикарнасский
В 1-м квартале Правэкс-банк сократил убыток в 22 раза до 1,9 млн гривен
07:47 22.05.2018 |
В январе-марте Правэкс-банк (Киев) сократил убыток в 22 раза до 1,881 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (41,519 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка составил 35,4 млн гривен, чистый процентный результат - 87,2 млн гривен.
2016 год банк закончил с убытком 588,4 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Правэкс-банк является частью банковской группы Intesa Sanpaolo, входящей в число ведущих банковских групп Еврозоны, и является лидером во всех сферах бизнеса в Италии.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|31.12.2017
|31.03.2018
|Изменение, %
|Активы
|5 224,7
|4 770,9
|-8,69
|Кредиты клиентам
|547,8
|793,9
|44,93
|Средства клиентов
|2 921,6
|2 475,9
|-15,26
|Всего капитала
|1 034,4
|2 125,8
|105,51
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