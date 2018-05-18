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В 1-м квартале Международный инвестиционный банк сократил прибыль в 2,7 раза до 9,8 млн гривен
16:11 18.05.2018 |
В январе-марте Международный инвестиционный банк (МИБ, Киев) сократил чистую прибыль в 2,7 раза до 9,789 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (26,861 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистые комиссионные доходы банка составили 25,3 млн гривен, чистые процентные доходы - 56 млн гривен.
В 2017 Международный инвестиционный банк увеличил прибыль на 77,8% до 75,8 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.
Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|31.12.2017
|31.03.2018
|Изменение, %
|Активы
|8 907,4
|8 507,8
|-4,49
|Кредиты клиентам
|2 011,2
|1 928,8
|-4,10
|Средства клиентов
|8 247
|7 763,7
|-5,86
|Всего капитала
|283,8
|293,6
|3,45
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