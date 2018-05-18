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В 1-м квартале Кредобанк увеличил прибыль на 28,3% до 130,2 млн гривен
07:54 18.05.2018 |
В январе-марте Кредобанк (Львов) увеличил чистую прибыль на 28,3% до 130,169 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (101,414 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
Чистые комиссионные доходы банка составили 127,5 млн гривен, чистые процентные доходы - 294,5 млн гривен.
2016 год Кредобанк закончил с прибылью 263,7 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Кредобанк основан во Львове в 1990 году, является крупнейшим банком Западной Украины.
В апреле текущего года PKO Bank Polski S.A. сконцентрировал 100% Кредобанка.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|31.12.2017
|31.03.2018
|Изменение, %
|Активы
|14 307,7
|14 026,6
|-1,96
|Кредиты клиентам
|7 856,6
|8 219,7
|4,62
|Средства клиентов
|10 864,4
|10 507,5
|-3,29
|Всего капитала
|1 503,5
|1 604,9
|6,74
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