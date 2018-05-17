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В 1-м квартале Проминвестбанк увеличил убыток на 72,7% до 294,3 млн гривен
07:37 17.05.2018 |
В январе-марте Проминвестбанк увеличил убыток на 72,7% до 294,300 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (170,398 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка составил 53,9 млн гривен, чистый процентный результат - 303,4 млн гривен.
В 2017 Проминвестбанк увеличил убыток на 32% до 7,7 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ).
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|31.12.2017
|01.03.2018
|Изменение, %
|Активы
|20 090,7
|17 883
|-10,99
|Кредиты клиентам
|11 991,2
|11 599,1
|-3,27
|Средства клиентов
|8 695,6
|7 205,4
|-17,14
|Всего капитала
|6 146,7
|5 852,8
|-4,78
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