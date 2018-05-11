В УЗ объяснили, зачем ставить камеры наблюдения в поездах

ПАО "Укрзализныця" намерена устанавливать по три видеокамеры наблюдения в пассажирских вагонах, что должно усилить порядок и даст возможность объективного расследования возникающих конфликтных ситуаций в поездах.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ изданию ЦТС.

"Для контроля за порядком "Укрзализныця" планирует устанавливать системы видеонаблюдения в пассажирских вагонах, которые прошли капитально-восстановительный ремонт. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения будет находиться в служебном вагоне проводника", - пояснили в ж/д компании.

Железнодорожники отмечают, что указанное оборудование не является новшеством для "Укрзализныци", так как оно уже установлено в некоторых пассажирских поездах.

Видеонаблюдение дает возможность усилить порядок в поездах, поскольку проводник сможет из служебного купе наблюдать сразу за всем вагоном.

Кроме того, сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации и усилить контроль над недопущением перевозки безбилетных пассажиров, уверяют в УЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" решила купить 100 комплектов систем видеонаблюдения для установки в пассажирских вагонах.

Согласно тендерной документации, видеорегистратор системы видеонаблюдения должен быть способен принимать записываемый сигнал в разрешении как минимум Full HD (1080 пикселей по высоте) и с частотой - 25 кадров в секунду. Непрерывное время работы - не менее 360 часов. При этом сама видеокамера комплекта поставки должна снимать с разрешением 720 пикселей по высоте, иметь защиту от вибрации.

Каждый комплект должен быть снабжен 7-дюймовым TFT-монитором, двумя жесткими дисками емкостью от 1 Тб со скоростью работы 6 Гб/с.