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Верховный Суд удовлетворил кассацию Ощадбанка по взысканию с акционера "Укртелекома" компании "ЕСУ" 960 млн гривен в пользу банка
19:45 08.05.2018 |
Верховный Суд удовлетворил кассацию Государственного Ощадного банка по взысканию с акционера "Укртелекома" компании "ЕСУ" (Киев) более 960 млн гривен в пользу банка.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Верховный Суд постановлением от 2 мая 2018 года удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда Киева от 02.08.2017 и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 01.11.2017 в части отмены отсрочки на 1 год исполнения решения суда о взыскании с ООО "ЕСУ" (акционера ПАО "Укртелеком") в пользу Ощадбанка более 960 млн гривен.
Таким образом, Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с ООО "ЕСУ" задолженности по номиналу облигаций, эмитентом которых является указанное общество, которое не осуществило погашение номинальной стоимости облигаций и начисленного купонного дохода государственному банку.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2013 года Ощадбанк выкупил 2 млн облигаций компании "ЕСУ" номинальной стоимостью 2 млрд гривен.
Из общей суммы долга (955 млн гривен) основной долг составляет 802,4 млн гривен, проценты - 29,7 млн гривен, инфляционные потери - 122,7 млн гривен.
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|Верховный Суд удовлетворил кассацию Ощадбанка по взысканию с акционера "Укртелекома" компании "ЕСУ" 960 млн гривен в пользу банка
Таким образом, Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с ООО "ЕСУ" задолженности по номиналу облигаций, эмитентом которых является указанное общество, которое не осуществило погашение номинальной стоимости облигаций и начисленного купонного дохода государственному банку.
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