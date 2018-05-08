НАК "Нафтогаз Украины" отменил тендер на услуги по управлению проектом трансформации своих сфер деятельности, включая сопровождение разделения деятельности по транспортировке и хранению газа, ожидаемой стоимостью до 168 млн грн.

Согласно сообщению НАК в ProZorro, это связано с решением Стокгольмского арбитража, который не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора.

"Отделение деятельности по транспортировке природного газа по модели ownership unbundling, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №496 от 1 июля 2016 года и реализация модели отделения independent system operator невозможны до окончания срока контракта", - говорится в документе.

Как сообщалось, Кабинет министров 9 ноября 2016 года решил создать ПАО "Магистральные газопроводы Украины" в рамках разделения НАК "Нафтогаз Украины" по направлениям деятельности. В середине июня 2017 года Кабмин утвердил перечень и план передачи материальных активов газотранспортной системы от "Укртрансгаза" в "МГУ".

По решению правительства, имущество, используемое в настоящее время "Укртрансгазом" для транспортировки газа, должно быть передано "МГУ" в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по транзитному контракту.

В то же время, по мнению главы НАК Андрея Коболева, необходимо изменить ранее принятую Кабинетом министров модель анбандлинга "Нафтогаза". По его словам, с учетом решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Нафтогаз" в ближайшие два года будет получать деньги от транзита через ГТС Украины 110 млрд куб. м российского газа вне зависимости от фактических объемов транспортировки, ранее принятая модель анбандлинга должна быть скорректирована.

Возникшую коллизию с анбандлингом НАК в мае должен рассмотреть Координационный совет по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе (КСТЭК) при Кабинете министров Украины.