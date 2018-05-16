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В 1-м квартале ТАСкомбанк увеличил прибыль в 31,9 раз до 124,8 млн гривен
14:23 15.05.2018 |
В январе-марте банк ТАСкомбанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 31,9 раз до 124,759 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,91 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка вырос по отношению к показателям 1-го квартала прошлого года до 258,7 млн гривен, чистый процентный результат увеличился до 526,2 млн гривен. В 2017 ТАСкомбанк увеличил прибыль в 26,5 раз до 152,9 млн гривен
Как сообщали Українські Новини, ТАСкомбанк совместно с Universal Bank входит в банковскую группу Сергея Тигипко.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.04.2018
|Изменение, %
|Активы
|13 842,5
|13 835,8
|-0,05
|Кредиты клиентам
|10 401,8
|10 654,8
|2,43
|Средства клиентов
|10 850,3
|11 306,1
|4,20
|Всего капитала
|934
|1 047,4
|12,14
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