В 1-м квартале ТАСкомбанк увеличил прибыль в 31,9 раз до 124,8 млн гривен

В январе-марте банк ТАСкомбанк (Киев) увеличил чистую прибыль в 31,9 раз до 124,759 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (3,91 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

Чистый комиссионный доход банка вырос по отношению к показателям 1-го квартала прошлого года до 258,7 млн гривен, чистый процентный результат увеличился до 526,2 млн гривен. В 2017 ТАСкомбанк увеличил прибыль в 26,5 раз до 152,9 млн гривен

Как сообщали Українські Новини, ТАСкомбанк совместно с Universal Bank входит в банковскую группу Сергея Тигипко.

Основные показатели работы банка: