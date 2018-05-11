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В 1-м квартале Ситибанк увеличил прибыль на 7,8% до 289,7 млн гривен
13:05 11.05.2018 |
В январе-марте Ситибанк увеличил чистую прибыль на 7,8% до 289,682 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (268,726 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Чистый комиссионный доход банка составил 37,6 млн гривен, чистые процентные доходы - 311,6 млн гривен.
2016 год Ситибанк закончил с прибылью 1,4 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, банк контролируется американской Citigroup Inc.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.04.2018
|Изменение, %
|Активы
|19 007,6
|19 293,9
|1,51
|Кредиты клиентам
|5 543,9
|4 112,4
|-25,82
|Средства клиентов
|16 936,4
|16 927,6
|-0,05
|Всего капитала
|1 839,8
|2 150
|16,86
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