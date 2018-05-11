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В 2017 Международный инвестиционный банк увеличил прибыль на 77,8% до 75,8 млн гривен
07:53 10.05.2018 |
В 2017 году Международный инвестиционный банк (Киев) увеличил чистую прибыль на 77,8% до 75,778 млн гривен по сравнению с 2016 годом (42,620 млн гривен).
Об этом свидетельствуют данные финотчета банка, передают Українські Новини.
В 2016 году Международный инвестиционный банк увеличил чистую прибыль в 1,6 раза до 42,620 млн гривен по сравнению с 2015 годом (26,2 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко опосредованно владеет 60% акций банка.
Другим крупным акционером банка является первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.01.2018
|Изменение, %
|Активы
|6 892,8
|8 913,8
|29,3
|Кредиты клиентам
|2 120,3
|6 892,8
|225,1
|Средства клиентов
|6 366,9
|8 254,2
|29,6
|Всего капитала
|208,1
|283,9
|36,4
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