В 2017 Ощадбанк увеличил прибыль на 20,3% до 558,5 млн гривен

В 2017 году Государственный Ощадный банк увеличил прибыль на 20,3%, или на 94,438 млн гривен до 558,523 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.

Объем чистого комиссионного дохода в сравнении с предыдущим периодом вырос в 1,3 раза и достиг 2,7 млрд гривен.

2016 год государственный Ощадный банк закончил с чистой прибылью 464,085 млн гривен, против убытка 12,3 млрд гривен в 2015 году.

Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.

Основные показатели работы банка: