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В 2017 Ощадбанк увеличил прибыль на 20,3% до 558,5 млн гривен
13:47 08.05.2018 |
В 2017 году Государственный Ощадный банк увеличил прибыль на 20,3%, или на 94,438 млн гривен до 558,523 млн гривен по сравнению с 2016 годом.
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
Объем чистого комиссионного дохода в сравнении с предыдущим периодом вырос в 1,3 раза и достиг 2,7 млрд гривен.
2016 год государственный Ощадный банк закончил с чистой прибылью 464,085 млн гривен, против убытка 12,3 млрд гривен в 2015 году.
Как сообщали Українські Новини, 100% акций ПАО "Ощадбанк" находится в государственной собственности.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2017
|01.01.2018
|Изменение, %
|Активы
|210 607,2
|233 842,5
|11,0
|Кредиты клиентам
|65 946,6
|74 502,5
|13,0
|Средства клиентов
|145 586,2
|150 151,2
|3,1
|Всего капитала
|15 740,2
|31 251,6
|98,5
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