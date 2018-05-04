Завод Южкабель выплатит 12,4 млн грн дивидендов за 2017г

ЧАО "Завод "Южкабель" (Харьков), ведущий в Украине производитель кабельно-проводниковой продукции, по итогам работы в 2017 году выплатит акционерам дивиденды в размере 12,408 млн грн, или 0,3 грн на одну простую акцию номиналом 0,5 грн.

Согласно сообщению эмитента в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение приняло общее собрание акционеров ЧАО 26 апреля.

Кроме того, 0,063 млн грн направлено на выплату дивидендов по привилегированным акциям (их доля в уставном капитале - 0,5%).

Дивиденды будут выплачиваться с 21 мая по 25 октября 2018 года.

Согласно опубликованным в повестке дня собрания предварительным данным, в 2017 году чистая прибыль "Южкабеля" составила 76,3 млн грн против 43,31 млн грн годом ранее.

В то же время в годовом отчете компании указана консолидированная чистая прибыль в размере 63,03 млн грн против 46,48 млн грн в 2016 году. Консолидированный чистый доход вырос на 27,7% до 1 млрд 339 млн грн.

В отчете поясняется, что ЧАО "Завод "Южкабель" владеет 62% акций в ЗАО "Завод Белюжкабель" (Россия), поэтому, согласно требованиям МСФО, годовая отчетность подана на консолидированной основе.

"Южкабель" отмечает, что в 2017 году объем реализованной продукции в Украине вырос на 31,6% - до 1 млрд 109 млн грн, а продажи на экспорт увеличились на 40,3% - до 187,3 млн грн.

Новыми направлениями продвижения продукции компании стали Польша, Германия, Франция, Израиль.

Средняя численность работников "Южкабеля" к началу текущего года - 913 человек.

Завод "Южкабель" основан в 1943 году. Согласно информации на сайте предприятия, на сегодня является крупнейшим в Украине по выпуску кабельно-проводниковой продукции, предлагая более 25 тыс. марко-размеров изделий. Поставляет продукцию на атомные и тепловые электростанции, нефтяные месторождения и угольные шахты, метрополитены и новостройки, железные дороги и городской транспорт.

По состоянию на IV квартал 2017 года кипрской Cable Industrial принадлежало около 13,06% акций ЧАО, ООО "Пивденкабельинвест-плюс" - более 15,83%, "Пивденкабельпрокат" и "Пивденкабельинвест - по 14,1% акций.