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На заводе Росава заявили, что ликвидация не приведет к закрытию производства
16:08 04.05.2018 |
Решение общего собрания акционеров крупнейшего в Украине производителя шин «Росава» (г. Белая Церковь, Киевская обл.) о добровольной ликвидации общества по сути представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении различных сегментов (производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии и др).
«Реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятия, создание после реструктуризации дополнительных рабочих мест в количестве не менее 75-125 человек ежегодно», - цитирует пресс-служба гендиректора компании Александра Далибу.
Как сообщал УНИАН, акционеры крупнейшего предприятия «Росава» на общем собрании 30 апреля приняли решение о добровольной ликвидации общества.
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