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Укравтодор выбрал компанию, которая будет контролировать качество ремонта дорог за 30 миллионов
15:19 04.05.2018 |
Госпредприятие «Научно-технический центр «Дорожный контроль качества» победило в тендере Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на предоставление услуг контроля качества ремонта дорог за 29,76 млн грн.
Согласно объявлению в системе электронных государственных закупок Prozorro, в тендере участвовало госпредприятие "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Шульгина", которое предложило свои услуги за 30 млн грн и компания "Гал Инжиниринг Груп", заявка которой была отклонена.
Работы по контролю качества должны включать: оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог; контроль качества выполнения дорожных работ по новому строительству, реконструкции, капитального и текущего ремонтов и эксплуатационного содержания; комплекс лабораторных испытаний; работы по анализу и систематизации результатов контроля.
Контроль качества будет осуществляться на объектах нового строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов дорог общего пользования госзначения, которые финансируются по программам: развитие сети и содержание дорог общего пользования госзначения, улучшение состояния автодорог по маршруту Львов - Тернополь - Умань; Белая Церковь - Одесса - Николаев – Херсон, улучшение дороги Киев - Харьков – Довжанский, улучшение дороги Днепр - Царичанка - Кобеляки – Решетиловка, улучшение дороги Харьков – Ахтырка, улучшение дороги Житомир – Черновцы, улучшение дорог общего пользования во Львовской области.
В тендерной документации отмечается, что контроль качества должен будет проводиться не менее двух раз на каждом объекте.
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