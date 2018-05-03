Финансовые новости
- |
- 03.05.18
- |
- 17:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
“Новая почта” судится с НБУ из-за лицензии для “Укрпочты”
12:06 03.05.2018 |
«Новая почта» подала в суд на Национальный банк с требованием признать незаконным постановление НБУ №138 от 21 декабря 2017 года «О предоставлении национальными операторами почтовой связи финансовой услуги по переводу денежных средств».
Соответствующий иск зарегистрирован Окружным административным судом Киева 2 мая.
Постановление Национального банка №138 позволило «Укрпочте» в апреле получить лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Также НБУ зарегистрировал договоры об участии «Укрпочты» в международных платежных системах. Теперь же «Новая почта» требует в суде признать постановление Нацбанка незаконным.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба
|Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно
|СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины
|СНБО Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правительственный комитет утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошло 26 объектов
|Жеваго решил ликвидировать компанию Росава
|В 1-м квартале банк Пивденный увеличил прибыль в 3 раза до 52,4 млн гривен
|Высокий суд Лондона отклонил иск СКМ по делу Укртелекома, компания заявляет о продолжении отстаивания своей позиции
|“Новая почта” судится с НБУ из-за лицензии для “Укрпочты”
|В 2017 банк “ Пивденный” сократил прибыль на 25% до 51,9 млн гривен
Это интересно
|Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок
|Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев
|Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях
|Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности
|Названы лучшие страны для создания семьи
|Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего
|Американцы научились поддерживать жизнь в свином мозге, отделенном от тела